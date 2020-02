TEMPO VARIABILE: un fronte tira l'altro, PIOGGE in agguato su molte regioni, anche NEVE nelle Alpi

SITUAZIONE: una fase dinamica, caratterizzata da tempo spiccatamente variabile, si è instaurata sul nostro Paese. Infatti l'alta pressione non riesce più ad arginare la vivacità del flusso perturbato atlantico, finalmente più ondulato e basso di latitudine, dunque capace di raggiungere anche il Mediterraneo con le sue perturbazioni.



Dopo il fronte transitato ieri, eccone un altro raggiungerci da ovest nel corso della giornata. In un letto di correnti occidentali esso porterà fenomeni dapprima sulle zone alpine più settentrionali con limite della neve ad 800m, sul levante ligure e sulla Toscana, come mostra la mappa del nostro modello valida sino alle 18 di oggi:

In serata e nella notte le precipitazioni coinvolgeranno gran parte delle regioni tirreniche e delle zone interne appenniniche, ai margini il nord e il versante adriatico:

EVOLUZIONE: venerdì il fronte si sarà ormai allontanato ma la corrente da nord-ovest che lo seguirà attiverà ancora dei rovesci sul basso Tirreno, altrove tornerà il sole. Sabato 29 un'altra perturbazione raggiungerà il nord da ovest portando nubi e piogge sparse nella seconda parte della giornata, specie a ridosso delle montagne e sulla Liguria, come si evince da questa mappa:

Domenica 1° marzo abbandonerà il nord per coinvolgere le regioni centrali, come mostra chiaramente la mappa con i fenomeni attesi per quella giornata:

Nel contempo un altro fronte giungerà da ovest tra il pomeriggio e la serata di domenica 1 arrecando un generale peggioramento sul Tirreno, la Lombardia e il nord-est; un fronte peraltro molto rapido che all'alba di lunedì 2 si troverà già sui Balcani.



Interessante invece il fronte atteso tra lunedì pomeriggio e la giornata di martedì 3 marzo, quando si scaverà una depressione sull'alto Tirreno e il maltempo dovrebbe coinvolgere gran parte del Paese, soprattutto il centro e il sud, guardate la mappa barica proposta dal modello europeo:

LUNGO TERMINE: da mercoledì 4 l'evoluzione è più che mai incerta ma suscettibile di ulteriori importanti novità. Seguite pertanto tutti gli aggiornamenti.

