Tempo SOLEGGIATO sull'Italia, ma con qualche TEMPORALE sui rilievi nel pomeriggio

Come era nelle attese, si sono attenuate le infiltrazioni fresche da nord-est che fino a ieri "sporcavano" i cieli italiani con alcuni annuvolamenti. Questa mattina il cielo è sereno su quasi tutta l'Italia, come mostra l'immagine satellitare in movimento:

Qualche nube bassa è presente sui settori pedemontani del nord, mentre velature scorrono tra la Sicilia e la Sardegna.

La perturbazione che vedete sul Mediterraneo occidentale darà luogo a qualche piovasco sulle Isole ed i rilievi nella giornata di domani, mercoledi 2 giugno, mentre sul resto d'Italia non avremo cambiamenti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, martedi 1 giugno:

Bel tempo su tutta la Penisola. Da segnalare qualche piovasco pomeridiano sulle Alpi e l'Appennino Ligure, unitamente al transito di velature sulle Isole, senza conseguenze. Clima gradevole, senza punte di caldo eccessive.

Diamo un'occhiata anche al tempo della Festa del 2 Giugno:

Dicevamo della debole perturbazione sul Mediterraneo occidentale che nel suo incedere verso levante verrà praticamente annientata dall'alta pressione.

Qualche rovescio o temporale nel pomeriggio sarà comunque da mettere in conto sulle Alpi, sulla Sardegna e nelle aree interne del centro. Su tutte le altre regioni il tempo sarà buono a parte velature anche dense senza conseguenze. Temperature sempre su valori gradevoli.

