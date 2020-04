Tempo INSTABILE su molte regioni con ROVESCI in localizzazione sul nord-est

SITUAZIONE: una corrente fresca ed instabile da ovest genera nubi e precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su molte regioni, specie al nord, sul Tirreno e la Sicilia. Nel corso del pomeriggio ecco come andrà a distribuirsi la fenomenologia secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: giovedì un nuovo impulso instabile raggiungerà da ovest le nostre regioni settentrionali favorendovi ulteriori rovesci, a prevalente carattere temporalesco, in estensione da ovest verso est, come si nota nella mappa prevista per domenica pomeriggio dal modello americano:

PRIMO MAGGIO: trascorrerà con correnti in rotazione da WNW che spingeranno corpi nuvolosi sfrangiati ad attraversare la Penisola, dando luogo a qualche fenomeno su Alpi di confine, Triveneto, specie Friuli Venezia Giulia e poi dorsale appenninica del centro e del sud, una condizione che tenderà a ripetersi anche durante il fine settimana, sostenuta da una vivace ventilazione nord-occidentale; ecco infatti la mappa barica prevista per domenica 3 maggio, dove si vede peraltro l'incalzare da ovest dell'anticiclone africano:

ANTICICLONE AFRICANO: raggiungerà in modo più evidente l'Italia tra martedì 5 e giovedì 7 maggio, favorendo un generale rialzo delle temperature, specie sui versanti occidentali e le isole maggiori. Entro venerdì 8 il modello americano ne prevede un indebolimento con i primi rovesci pronti ad abbracciare il nord, prodromo di un peggioramento più netto previsto nei giorni successivi.



OGGI: al nord-ovest tendenza a schiarite sempre più ampie, ma su Lombardia centro orientale, Emilia, Romagna e Triveneto ancora molto nuvoloso con rovesci anche a sfondo temporaleschi, in localizzazione su estremo nord-est nel corso della giornata. Al centro nuvolosità variabile con ampie schiarite ma anche rovesci possibili nel corso della giornata su Umbria, Lazio e zone interne appenniniche in genere, meno probabili in Sardegna e sul medio Adriatico. Al sud nuvolosità variabile con schiarite, ma tempo più instabile su Sicilia e Calabria con rovesci anche a sfondo temporalesco, specie nel sud e nell'ovest della Sicilia. Temperature in calo sul nord-est, in lieve o moderato aumento sul nord-ovest, stazionarie altrove.

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------