TEMPESTA in arrivo dalla sera sul Mar Ligure: dove colpirà nelle ore successive? E' pericolosa?

Il Mediterraneo è caldo, il mar ligure nella fattispecie ospita temperature intorno ai 27°C, arriva aria fredda in quota che dalle Baleari si sta portando velocemente a ridosso della Sardegna e in serata andrà a scavare una depressione al suolo sempre più profonda a ridosso del Mar Ligure (996hPa).

La rotazione ciclonica dei venti, l'enorme quantità di vapore messa a disposizione dal mare, e infiltrazioni di aria fresca anche attraverso i valichi appennini che attiveranno la Tramontana scura, dalla prossima notte potrebbero costruire autentici mostri temporaleschi che, dalla costa ligure, si porteranno su Piemonte ed ovest Lombardia, per aprirsi a ventaglio poi sul resto del nord e sulla Toscana.

Secondo TUTTI i modelli i fenomeni risulteranno copiosi soprattutto tra Lombardia, Piemonte, alto Veneto, basso Trentino, alto Friuli, Liguria e Toscana. Certamente, poichè ciascuno vede il vortice in posizione leggermente diversa dai "colleghi", è ovvio che ci siano differenze anche importanti di veduta sulla distribuzione dei fenomeni, ma anche dove pioverà meno, lo farà sempre in maniera rilevante.



La grande parte dei modelli vede concentrarsi i fenomeni più eclatanti, anche superiori ai 100mm in sole 24 ore soprattutto nel Milanese , ed è sorprendente, perchè non era affatto scontato, a seguire c'è anche il Genovesato e per alcuni il Piemonte, Torino compresa.

Qualche temporale, soprattutto martedì, è atteso anche sulla Capitale e in genere sul Lazio e marginalmente sulla Campania, così come rovesci intensi sono da attendersi anche sul nord-ovest della Sardegna, sull'Umbria, ma non sarà il turno del centro-sud per fare il pieno di pioggia (ma state pur certi che arriverà presto).



Buone notizie anche per la Romagna, che non sembra destinata ad essere colpita in modo veemente dalle precipitazioni, se non per qualche insidioso temporale.

Adesso vi mostriamo una carrellata di mappe relativa alla sommatoria dei fenomeni attesa dai principali modelli sino all'alba di martedì 29 agosto, così ciascuno di voi si farà un'idea della portata del peggioramento, si parte con l'americano, a seguire il tedesco, lo svizzero e uno zoom sui fenomeni previsti nel Milanese dal modello ICON:

Più si va verso il rosso o il viola sino ad arrivare al bianco-grigio, più i fenomeni saranno abbondanti da qui all'alba di martedì 29 agosto, anche con accumuli superiori ai 100mm.

SIATE PRUDENTI! C'è il rischio di alluvioni-lampo, frane ed allagamenti molto estesi.