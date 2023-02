SVOLTA METEO: c'è un segnale dai modelli matematici!

Sta per tornare l'anticiclone, dopo il freddo, le spruzzate di neve su alcune regioni e il maltempo all'estremo sud.

Ci vuole ben altro però per stroncare il dominio dell'alta pressione.



Se il tempo stabile sembra destinato ad accompagnarci almeno sino a mercoledì 15, subito dopo dal MODELLO AMERICANO si vede l'inserimento di una modesta area depressionaria a ridosso delle Isole Maggiori, in risalita verso il nord Italia e l'alto Tirreno, intorno a lunedì 20 o martedì 21, quando potrebbe essere agganciata dalla discesa di una massa d'aria fredda in quota.



In questo modo ci sarebbero diverse precipitazioni tra nord e centro Italia, nevose anche sotto i 1000m sul settore alpino, ecco la mappa che lo testimonia:

Se considerate questa previsione un po' estrema ed azzardata, sappiate che anche il modello europeo prevede una crisi dell'anticiclone intorno al 20-22 febbraio e non sono poche le mappe che provano a proporre una situazione come quella che vi mostriamo qui sotto: un affondo da nord con obiettivo della saccatura però ancora molto incerto!

L'indice di affidabilità previsto proprio per mercoledi 22 febbraio evidenzia in blu la facile presenza (sempre attendibile) dell'anticiclone posizionato a sud ovest del Continente, mentre risulta palese l'incertezza presente tra Italia e centro Europa, segnale di un potenziale cambiamento. E' indubbiamente un segnale che il team di MeteoLive non ignorerà!