SUPER CALDO in graduale accentuazione sull'Italia a partire da...

L'Italia sta per entrare nella più intensa e duratura ondata di caldo di questa stagione estiva. Il caldo diverrà insopportabile soprattutto da metà settimana, ma già oggi il meridione e le Isole sperimenteranno temperature molto alte.

Ecco l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Italia:

Il nord Italia ancora per oggi è lambito da correnti atlantiche meno calde che nei prossimi giorni sono destinate a scomparire...o meglio a scorrere alle latitudini della Scandinavia.

La nuvolosità medio-alta che scorre sulla Sardegna è la testimonianza dell'aria molto calda di matrice africana che sta invadendo anche le quote superiori. A partire da metà settimana l'alta pressione ergerà una cupola a dir poco mostruosa sull'Italia, mettendo tutti sotto la canicola, specie le Isole e il centro-sud.

Per oggi, lunedi 9 agosto, le regioni settentrionali saranno ancora lambite dal flusso atlantico. Ecco la previsione per l'intera giornata odierna in Italia:

Gli ultimi temporali saranno possibili nel pomeriggio sull'arco alpino orientale. Su tutte le altre regioni cielo sereno o velato da nubi alte come sulla Sardegna e il Tirreno.

Dal punto di vista termico, ecco le temperature previste alle ore 15 di oggi in Italia:

Focalizziamo lo sguardo al meridione e sulle Isole. Punte di 40-41° sono attese nelle aree interne della Sicilia, sulla bassa Lucania e sul Foggiano. 39° in Calabria e 38° nelle aree interne della Sardegna.

Al nord, come abbiamo anticipato, temperature ancora accettabili, praticamente ovunque sotto i 35°.

La situazione inizierà a farsi pesante a partire da martedi 10, specie al centro-sud e sulle Isole, ma ne parleremo in separata sede.

