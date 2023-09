SUPER CALDO EVITATO: rientro di ARIA FRESCA nel corso della prossima settimana

La massa d'aria calda messa in moto dall'affondo di un vortice colmo di aria fresca a ridosso del Portogallo, andrà a coinvolgere soprattutto la Francia, ma inizialmente, tra domenica 3 e lunedì 4 settembre coinvolgerà anche le nostre regioni occidentali, specie la Sardegna ed il nord-ovest. Lo vediamo dalla mappa a 1500m riportata qui sopra, dove però si intuisce anche il provvidenziale inserimento di aria più fresca dai quadranti nord-orientali, destinati soprattutto al versante adriatico e al sud.

L'aria fresca seguiterà ad affluire sino a mercoledì 6 settembre, ridimensionando le temperature anche sul resto del Paese ed evitandoci un'ondata di caldo eccezionale per il periodo.



Da dove sbuca quest'aria fresca? Non certo dall'angelo custode, bensì da un vortice freddo presente sull'area balcanica che, come sempre accade quando si riscontra un'anomalia barica così vistosa nel cuore dell'Europa (cioè la presenza del solito mastodontico anticiclone), trova un pertugio lungo il suo bordo orientale per raggiungere le estreme regioni meridionali, in particolare il Salento, la Calabria jonica e la Sicilia orientale, andando a collocarsi sul Mar Jonio, come si vede molto bene dalla mappa barica qui sotto:

Da qui sono nati negli ultimi anni in questa stagione gli accumuli di pioggia più rilevanti proprio all'estremo sud, che hanno compensato mesi di anticiclone e di caldo estivo prolungato. Qui una mappa del modello ICON prevista per martedì 5 settembre, in realtà un po' avara nella distribuzione delle precipitazioni, altre mappe ne prevedono di più significativi, comunque sia saranno le uniche zone a vedere pioggia da qui al 10 settembre:

Dunque almeno per tutta la prima decade di settembre non sono previste variazioni significative nell'assetto barico sull'Europa se non quelle descritte. E dopo, il grande anticiclone subirà qualche attacco più serio?

E' possibile che tra domenica 10 e lunedì 11 si affacci da ovest una saccatura in grado di determinare qualche precipitazione al nord e di abbassare un po' le temperature, ma al momento questa linea di tendenza non gode più del 30% di attendibilità, ecco uno schema barico che evidenzia il tentativo di cambiamento:

WEEK-END 2-3 SETTE;MBRE: aldilà di qualche annuvolamento irregolare sul nord-ovest con basso rischio di fenomeni, se non locali piovaschi a ridosso dei rilievi, il tempo scorrerà via placido e tranquillo con prevalenza di sole e temperature in aumento con clima estivo.