STORICO! L'anticiclone se ne va in AMERICA, il POLO piomba sull'Europa: le conseguenze!

Direttamente dal Polo nord arriva il vortice polare! Fosse successo nel cuore dell'inverno le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più spettacolari, ma anche a marzo abbiamo motivo di credere che la cosa non passerà inosservata.

Guardate la mappa qui sotto, prevista per lunedì 6 marzo, si commenta da sola, nel nord America praticamente il vortice polare non esiste più, ha stabilito il suo quartier generale in Europa e stende una lingua gelida verso il centro del Continente sino alle Alpi, con l'idea di apportare un peggioramento importante sulle nostre regioni, nel contempo si nota l'anticiclone traslare dalla Groenlandia verso la East Coast americana, un evento clamoroso:

Questo totale ritiro dell'anticiclone dal Continente, si nota in modo ancora più evidente nelle carte previste per mercoledì 8 marzo, quando lo ritroviamo davvero sul nord America, ma con una novità anche per noi. L'anticiclone che si muove in moto retrogrado infatti sottende un'antizonalità delle correnti (cioè da est ad ovest, e dunque contrarie al moto abituale delle correnti nel nord emisfero a quelle latitudini).



Proprio questa antizonalità spedirà anche le masse GELIDE non più verso il sud dell'Europa ma in pieno Atlantico a determinare l'aggancio con un trenino di vortici depressionari in grado di portare maltempo alle nostre latitudini, sempre che non intervenga una zonalità troppo tesa, cioè correnti da ovest troppo sparate, oppure il famigerato anticiclone africano. Ecco comunque la mappa che illustra tutto questo:

Il modello americano mette proprio in luce questo rischio: la divisione del vortice polare indotto dall'evento di riscaldamento in stratosfera potrebbe essere solo temporanea e il moto antizonale nel giro di breve potrebbe anche finire per ricompattarlo, consegnandoci è vero un treno di correnti da ovest ma con scarsi fenomeni dovuti sia alla loro eccessiva velocità che all'ingerenza di un altro anticiclone, quello africano , come vedete qui sotto, nella carta prevista per venerdì 10 marzo:

RIASSUMENDO

Un evento di strat-warming stratosferico ha avuto risvolti in troposfera. Entro il 6 marzo infatti il vortice polare si dividerà e uno dei suoi rami, quello più rilevante, piomberà sin sul centro Europa con il suo carico di freddo.



A quel punto: potrebbe dirigersi verso l'Italia ma sarà deviato verso ovest dall'inversione dei venti zonali e dalla scomparsa del baluardo anticiclonico, che nel frattempo sbarcherà nel nord America.



Si andrà così a fondere con le depressioni atlantiche che potrebbero regalarci diversi momenti PIOVOSI dall'8 marzo in poi con neve solo su Alpi ed Appennini, in un contesto relativamente mite. Sarebbe comunque un trend importante per alleviare gli effetti della siccità.



Risulta invece più difficile al momento che il vortice polare piombi sull'Italia con il suo carico di gelo e neve, proprio per il disturbo succitato. Un riscaldamento stratosferico infatti non produce automaticamente una fase di freddo estremo e neve.