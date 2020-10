Sta arrivando un nuovo carico PERTURBATO: giovedì maltempo su gran parte d'Italia

SITUAZIONE: una vasta circolazione depressionaria investe l'Europa centrale e mediterranea, determinando condizioni di spiccata instabilità. In seno ad essa un denso corpo nuvoloso muove alla conquista dell'Italia, coadiuvato da un minimo di pressione al suolo che si va portando dal mare aperto sul Tirreno verso la costa ligure e toscana, ecco la situazione prevista alle 18 di oggi con la distribuzione dei fenomeni:

Si registreranno già nel corso della giornata odierna rovesci e temporali sparsi lungo le regioni tirreniche dalla Liguria sino alla Campania, ma sarà dalla prossima notte che il tempo peggiorerà in modo ancora più vistoso, guardate la sequenza sulla distribuzione dei fenomeni tra la prossima notte e la mattinata di giovedì, quando mezza Italia sarà interessata da piogge e temporali, soprattutto il nord, il centro e la Campania:

Da notare anche le nevicate sul settore alpino sin verso i 1400-1500m, localmente più in basso. Altri temporali investiranno le zone costiere e piogge diffuse il catino padano, in successivo spostamento verso il nord-est ma ancora con il Tirreno impegnato, come mostra l'evoluzione per il pomeriggio di giovedì:

I venti si disporranno a rotazione ciclonica attorno al minimo, i mari risulteranno tutti molto mossi o agitati e le temperature si manterranno al di sotto delle medie del periodo.



MIGLIORAMENTO: da venerdì tempo in miglioramento e fine settimana nel complesso soleggiato al nord, ancora un po' variabile al centro e al sud, dove potranno manifestarsi locali condizioni di instabilità associate a brevi rovesci. Le temperature aumenteranno un po' al centro e al sud nei valori massimi, resteranno quasi stazionarie al nord.



PROSSIMA SETTIMANA: da lunedì 19 a mercoledì 21 un cuneo di alta pressione garantirà tempo buono e progressivamente più mite, anche caldo all'estremo sud, ma già da mercoledì 21 il nord sarà raggiunto dagli avamposti di una nuova depressione con tendenza a precipitazioni entro giovedì 22, seguite tutti gli aggiornamenti!



OGGI: da notare le possibili situazioni temporalesche lungo il Tirreno, un temporaneo miglioramento al nord, e l'avvicinamento di un denso corpo nuvoloso carico di pioggia dal pomeriggio su Sardegna e Toscana, in estensione a gran parte del nord e del centro nel corso della prossima notte con precipitazioni diffuse.

