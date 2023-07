SORPRESA! Il mese delle vacanze per eccellenza FUNESTATO da TEMPORALI e sbalzi termici

L'agosto punta a stupirci, non per il caldo record o l'anticiclone africano, ma almeno per la sua prima decade, soprattutto per i temporali e gli sbalzi termici. Lo vediamo dalle carte sinottiche previste dal modello americano già per giovedì 3 agosto:

Una ferita nel cuore dell'Europa con il nord Italia coinvolto in pieno dai temporali, che proveranno a conquistare almeno in parte anche le regioni centrali, per poi puntare sempre più verso sud nei giorni successivi, come si nota dalla mappa seguente:

E conseguentemente i temporali sfonderanno con il loro carico di rovesci e di aria fresca, tanto che entro giovedì 10 luglio, le temperature risulteranno decisamente sotto la media su tutto il centro Europa e fresche anche sul nord Italia, gradevoli al centro, lontanissime da caldo estremo dei giorni scorsi al sud:

L'estate potrebbe però riprendersi in seconda decade, secondo l'emissione serale del modello americano, soprattutto al nord, mentre al centro e al sud potrebbero ancora manifestarsi note di instabilità anche marcata e temperature piuttosto fresche, come si vede qui sotto:

RIASSUMENDO: il mese per eccellenza delle vacanze funestato da temporali che, benchè presenti solo per qualche ora al giorno, disturberanno non poco la vita da spiaggia, le passeggiate sui monti e le gite nei pittoreschi borghi appenninici. Il centro-sud peraltro, dopo settimane asciutte, reclamerebbe il ritorno della pioggia, ma pensare proprio che possa arrivare ad agosto sa certamente un po' di beffa.

Del resto il tempo fa quello che vuole e l'estate ha saputo dimostrare nel recente passato di poter dar vita ad ottime performances anche nella seconda metà di agosto e a settembre, dunque...