SOLE SPLENDENTE sull'Italia, ma tornerà qualche TEMPORALE sulle Alpi nel pomeriggio

Estate italiana a pieno regime, stante la presenza dell'alta pressione delle Azzorre che dall'oceano di distende placidamente verso il nostro Paese.

A parte qualche nube bassa sulla Liguria e sulle Alpi, il cielo questa mattina è sereno sulla quasi totalità del nostro Paese; ecco l'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina:

Dicevamo del cielo sereno che abbraccia quasi tutte le nostre regioni da nord a sud. Poco al largo del ponente ligure è però visibile una piccola depressione orografica che centrifuga nubi basse lungo la costa. Qualche addensamento è presente anche sulle Alpi, ma per il momento non sono segnalate precipitazioni.

Le previsioni per la giornata odierna, martedi 21 luglio, sono molto semplici. Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Rispetto alla giornata di ieri segnaliamo un aumento della tendenza temporalesca sulle Alpi tra il pomeriggio e la serata, ma con basso rischio di sconfinamenti in pianura.

Le nubi basse presenti sulla Liguria dovrebbero dissolversi in giornata; per il resto tempo soleggiato a parte qualche nube pomeridiana nelle aree interne, non associata a temporali.

Farà caldo da nord a sud, ma senza esagarare: non sono difatti previste punte di malessere fisico o caldo insopportabile.

Poche le novità per domani, mercoledi 22 luglio: sole e caldo a volontà a parte temporali pomeridiani di stagione sulle Alpi. Caldo sempre moderato.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località