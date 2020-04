SOLE a catinelle, sperando in un dopo Pasqua di risurrezione

SITUAZIONE: l'alta pressione domina la Penisola e determina un progressivo rialzo delle temperature, un soleggiamento generoso, quasi a suggerire alla popolazione di uscire di casa, un richiamo a cui dobbiamo resistere in ogni modo. Qui la situazione di stamane a Portovenere, alle Cinque Terre, già inondata di luce:

INQUIETANTE la solitudine della spiaggia di Forte dei Marmi in Versilia, dove il mare appare più mesto della bandiera che rimane ferma, come sbigottita:

EVOLUZIONE: le temperature aumenteranno ancora nei valori massimi tra oggi e sabato, arrivando a toccare punte di 25°C ma l'alta pressione proprio per la Pasqua si indebolirà un po'; si ipotizzano allora diversi scenari, tutti comunque di "basso profilo", cioè non associati ad un importante peggioramento del tempo.



C'è il modello che vede qualche rovescio nelle Alpi per il pomeriggio di Pasqua, chi della nuvolaglia e qualche pioggia possibile sulla Sardegna per Pasquetta, mentre tutti evidenziano una massa d'aria fredda che sfiorerà l'Italia tra Pasquetta e martedì 14, limitandosi a coinvolgere comunque solo l'area balcanica. Qui la situazione prevista dal modello americano per Pasquetta a livello barico, con l'aria fredda che punta l'est europeo:

DOPO PASQUA di risurrezione: mentre si ipotizza finalmente una lenta e graduale ripresa delle attività lavorative dopo la Pasqua (sempre che i numeri positivi vengano confermati), una particolare risurrezione potrebbe coinvolgere anche il tempo se entro l'inizio della terza decade di aprile intervenissero anche le preziose piogge primaverili, cosi come oggi evidenzia il modello americano. Seguite i nostri approfondimenti!



OGGI e DOMANI: bel tempo ovunque con cieli in prevalenza sereni e sole "a catinelle" per dirla con Zalone. Modesti annuvolamenti cumuliformi previsti nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica ma senza alcuna conseguenza. Temperature in rialzo e punte di 24-25°C da giovedì.

