SICCITA': per le PIOGGE al nord-ovest qualcosa va sempre storto...e per il Primo Maggio?

Esistono "zone morte", dimenticate dalle piogge per un sadico gioco delle correnti, su tutte spicca il nord-ovest, orograficamente svantaggiato dalla sua disposizione rispetto alla prevalenza delle configurazioni bariche attuali, che paiono essersi dimenticate di collocare minimi depressionari al suolo tra la Costa Azzurra e il Golfo di Genova.



Si trovano così località del ponente ligure che da oltre un anno e mezzo avranno accumulato al massimo 100mm di pioggia , su alcuni tratti della Costa Azzurra ne sono caduti anche meno. Una situazione certamente inusuale, che ricorda certi settori della Sardegna e della Sicilia, che paradossalmente negli ultimi anni di mm ne hanno ricevuti molti di più, in barba alle previsioni di un alto rischio desertificazione su quelle aree.

E' vero: per l'episodio di maltempo del Primo Maggio al momento le tre aree sarebbero tutte accumunate da un unico comune denominatore: la scarsità di fenomeni, ma questo è solo un caso.

La vediamo qui la mappa che per molte regioni è davvero incoraggiante con la sommatoria dei fenomeni previste tra il 30 aprile e il 2 maggio dal modello americano, come al solito tra le aree più "ignorate" dalle piogge c'è il basso Piemonte:

Eppure questa potrebbe essere un'occasione davvero buona per ricevere fenomeni abbondanti anche sul nord-ovest, basterebbe che la depressione in formazione si collocasse come la vede ad esempio il modello giapponese o appena più ad ovest:

E non come la vedono ad esempio il modello americano o l'europeo, uno spostamento ad est e poi a sud che lascerebbe ancora "la zona morta" del nord-ovest al suo destino di briciole di pioggia:

Come vedete a grandi linee le fasi instabili o moderatamente perturbate vengono confermate ma resta ancora una notevole incertezza sull'esatto posizionamento del minimo al suolo associato all'affondo della saccatura e la successiva evoluzione della goccia fredda (o cold spot) depressionaria.

In questi casi bastano davvero 100-200km per cambiare tutto.

E allora cosa accadrà?

Le possibilità di un maggiore coinvolgimento del nord-ovest nelle piogge ci sono eccome, stante la distanza temporale, ma guarda caso l'incertezza sul suo coinvolgimento rimane sempre l'argomento principe di ogni discussione sul tempo.