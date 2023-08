Si va verso una ECCEZIONALE performance dell'anticiclone africano: quanto durerà l'estate settembrina?

Inquietante! E' l'aggettivo più calzante per le mappe meteo di oggi. Un super anticiclone sembra pronto a dominare la scena almeno sino a domenica 10 settembre. La bolla di aria calda in arrivo dal nord Africa, favorita dallo sprofondamento di una saccatura atlantica sull'estremo ovest del Continente, aprirà la strada alla performance dell'anticiclone.



Qui lo vediamo nella giornata di domenica 4 settembre con termiche a 1500m anche abbastanza clamorose ma con caldo intenso che colpirà soprattutto la Francia, meno l'Itali:

Una modesta infiltrazione di aria fresca tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre ridimensionerà le temperature al nord e lungo le regioni adriatiche ma senza determinare una fenomenologia rilevante, salvo forse all'estremo sud, sottoforma di qualche temporale sulla Sicilia e la Puglia, qui un'analisi termica a 1500m che ne illustra il passaggio:

Questo passaggio, pur mantenendo il caldo rilevante confinato all'esagono francese, contribuirà a gonfiare l'anticiclone al suolo, rendendolo ancora più inossidabile, almeno per tutta la prima decade di settembre.

Lo vediamo in tutto il suo splendore, così come lo dipinge il modello americano. Verifichiamo anche l'anomalia termica che si verrà concretizzando nell'arco della prima decade del mese sull'Europa. Come vedete siamo ampiamente al di sopra delle medie del periodo:

Solo sul finire della prima decade di settembre, ma il tentativo potrebbe slittare ancora di giorni, si scorgono le correnti fresche occidentali riuscire a penetrare da ovest portando un certo peggioramento del tempo sul nostro Paese: