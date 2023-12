Si scioglie la prognosi per NATALE: ecco che tempo farÃ ...

La ricetta del tempo di Natale si riassume in poche mappe: quella qui sopra, prevista per mercoledì 20 dicembre vede l'anticiclone sempre forte, ma defilato ad ovest, consentire qualche disturbo da nord-ovest senza grosse conseguenze, solo un po' di variabilità.

Nei giorni successivi il flusso perturbato atlantico, pur risultando guidato da correnti ancora molto tese da ovest, si abbasserà un po' di latitudine, favorendo il passaggio della coda di qualche veloce fronte atlantico a ridosso del settentrione, sempre in un contesto decisamente mite:

Per Santo Stefano la media degli scenari segnala una nuova parziale rimonta dell'anticiclone, sufficiente a rintuzzare gli attacchi delle perturbazioni atlantiche e a rispedirci in questa sorta di "limbo" che probabilmente ci accompagnerà sino alla fine dell'anno.

Non ci sono ipotesi un po' più interessanti? Del tipo: affondi freddi, depressioni che si fanno strada da ovest? Di depressioni manco a parlarne, quanto a potenziali affondi freddi, pur essendo in parte tramontata questa pista, seguita peraltro per giorni da altri modelli e poi scartata, c'è ancora il modello canadese che ci crede e propone un Natale perlomeno freddo con un flusso sparato da nord tra sabato 23 e lunedì 25 dicembre, come si vede qui:

Se passasse questa linea (attendibilità attuale 20%) la neve cadrebbe abbondante sui settori più a nord dell'arco alpino e poi su parte della dorsale appenninica centro-meridionale a quote basse, ci sarebbe molto vento e farebbe piuttosto freddo, insomma un tempo più in linea con il Natale ma che al momento non gode di molto favore.