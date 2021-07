Si placa la furia dei TEMPORALI e del CALDO sull'Italia, ma fino a quando?

Questa mattina vi presentiamo la riflettività del radar che segnala le precipitazioni in atto sulla nostra Penisola fino alle ore 7:

Qualche temporale isolato è presente sul Levante Ligure, sull'alta Lombardia e sul Friuli. Sul resto d'Italia non abbiamo fenomeni, anche se il cielo non è del tutto sereno.

Cosa sta succedendo? Dopo la turbolenta perturbazione che ha interessato parte del centro-nord nella giornata di ieri, il tempo prova a rilassarsi. Tuttavia, alle quote superiori, permane una goccia di aria fredda latente che nei prossimi due giorni darà al massimo qualche temporale al nord e nelle aree interne del centro, unitamente ad un calo termico al meridione.

Tra venerdi 16 e sabato 17 luglio la suddetta goccia fredda sarà rialimentata e potrebbe causare nuovi temporali più probabili questa volta al centro-sud.

Andiamo però con ordine, analizzando le piogge attese in Italia nell'arco della giornata odierna, mercoledi 14 luglio:

Le aree che oggi rischieranno temporali saranno l'arco alpino centro-orientale e le pianura sottostanti. Qualche temporale anche sulla Riviera di Levante, ma limitato alla mattinata. Piovaschi locali sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

Temperature in calo, anche se al meridione saranno ancora probabili punte di 35-36° tra la Puglia e la bassa Lucania durante il pomeriggio.

Questa invece è la tendenza per domani, giovedi 15 luglio:

Non cambia molto la situazione: temporali sulle Alpi con qualche sconfinamento verso le pianure sottostanti tra il pomeriggio e la serata; sempre nel pomeriggio, qualche temporale interesserà l'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano, per il resto tempo asciutto e con temperature in ulteriore calo al meridione.

