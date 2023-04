Si aprono SCENARI CLAMOROSI: è il ribaltone meteo atteso da molti mesi? PIOGGE risolutive della siccità?

E' sicuramente la mappa degli accumuli di pioggia più abbondanti degli ultimi mesi per molte zone della Penisola, soprattutto al nord-ovest, previste da qui al 24 aprile.



Sarebbe decisamente un bel colpo per far rientrare in gran parte il problema della siccità che affligge queste zone. Pioverebbe bene anche su molte zone del centro, specie su basso Lazio ed Abruzzo, ma anche sulla Basilicata, parte della Sicilia e sul Salento e tutti, chi più chi meno, assisterebbero a precipitazioni.

Le aree meno colpite risulterebbero il Polesine, il Cagliaritano, il Sulcis, Cremonese e Mantovano, ma non è detto che nei prossimi giorni intervengano cambiamenti nella collocazione delle precipitazioni.

Come mai questa manna dal cielo? Semplicemente perchè sulla Scandinavia si sta radicando un anticiclone che offre il fianco all'inserimento da est di correnti molto fresche dalla Russia che favoriranno nel corso della prossima settimana 17-22 aprile, l'approfondimento al suolo di depressioni nell'area mediterranea foriere di precipitazioni, in parte temporalesche, localmente abbondanti:

L'interazione tra l'Atlantico e queste correnti orientali, pur parziale, potrebbe prolungare questa fase instabile anche oltre il 22 aprile, andando ad inficiare la stabilità del Ponte del 25 aprile, che sino a qualche emissione fa, sembrava possibile, e che invece sembrerebbe destinata ad essere cancellata dalla presenza di nuove figure depressionarie, in grado di prolungare la fase votata alle piogge addirittura sino alla fine del mese:

E ci sono anche soluzioni oltremodo estreme, che prevedono lo spostamento dell'anticiclone addirittura verso l'Islanda e la Groenlandia e la discesa verso sud di una nuova colata di aria fredda con obiettivo il centro Europa e parte dell'Italia, dove si scaverebbe un vortice ciclonico foriero di ulteriori, ABBONDANTI precipitazioni: