Si apre la porta dell'Atlantico: arriva la PIOGGIA su diverse regioni

Gli ultimi refoli di aria fredda si stanno allontanando verso levante. Da ovest avanzano di gran carriera le correnti miti occidentali che tra Natale e martedi 28 dicembre piloteranno 3 veloci perturbazioni sulla nostra Penisola.

La prima è attesa per Natale, la seconda a Santo Stefano e la terza tra il 27 e il 28 dicembre. Si tratterà di corpi nuvolosi portati da aria mite, quindi la neve si farà vedere solo sulle Alpi e sulle vette dell'Appennino centro-settentrionale...non a bassa quota!

Tra oggi e domani l'Italia sarà già interessata da un flusso da sud-ovest con qualche pioggia sul Tirreno e su alcuni settori del nord. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 20 della giornata odierna:

Piovaschi nell'arco della giornata bagneranno la Liguria ed alcune aree del Tirreno compresa la Sicilia. Su tutte le altre regioni tempo asciutto con ancora banchi di nebbia sulle pianure del nord, in attenuazione in giornata. Rotazione delle correnti a sud-ovest e temperature in aumento.

Questa invece è la tendenza del tempo per la giornata di domani, venerdi 24 dicembre:

Piogge sparse su Liguria, bassa Lombardia, basso Veneto e Friuli. Qualche piovasco sarà possibile anche sul Tirreno, per il resto tempo asciutto. Ventilazione sostenuta da sud-ovest ed ulteriore aumento termico specie al centro e al sud.