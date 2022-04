Sale in cattedra L'ALTA PRESSIONE, ma non mancherà qualche DISTURBO

L'ultima perturbazione ha interessato alcune zone del settentrione nella giornata di ieri. Al momento la pressione tende ad aumentare sull'Italia e sull'Europa centro-settentrionale. Ecco l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Più ad est si nota quello che resta della perturbazione che ieri ha dato rovesci e qualche temporale al nord. L'area nuvolosa che vedete sulla Spagna invece non ci interesserà e l'Italia resterà tra le braccia del sereno per qualche giorno.

La seconda mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia fino alle ore 15 di oggi, mercoledi 27 aprile:

Un po' di nubi sparse nel pomeriggio faranno la loro comparsa al nord e nelle aree interne del centro, ma non saranno associate a piogge e tenderanno a dissolversi in serata. Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato fino a sera e con temperature massime in aumento.

Questo invece è il soleggiamento previsto per domani, giovedi 28 aprile, sempre tra le 9 e le 15:

A parte qualche velatura sulla Sicilia e nubi pomeridiane sulle Alpi, il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque con ulteriore aumento delle temperature massime.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località