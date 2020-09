Sabato SOLEGGIATO ovunque, domenica TEMPORALI sulle Alpi nel pomeriggio

L'alta pressione ha preso pieno possesso del Mediterraneo e dell'Italia. L'immagine satellitare di questa mattina non lascia molti dubbi:

Si fa fatica a trovare annuvolamenti in questo sabato di inizio settembre. Se si eccettua qualche nube sulle estreme regioni meridionali, il tempo è stabile e soleggiato ovunque.

Osservate però la perturbazione in alto a sinistra. Questa avrà un'azione di maglio nei confronti del tessuto anticiclonico ed inizierà ad interessare le regioni settentrionali nel pomeriggio di domenica.

Per oggi, sabato 5 settembre, possiamo anche omettere la mappa previsionale in quanto il cielo sarà sereno su quasi tutta l'Italia. Da segnalare solo annuvolamenti lungo la chiostra alpina nel pomeriggio e all'estremo sud, ma con basso rischio di fenomeni.

Tornerà un po' di fastidio per il caldo, ma non sono previste punte di malessere fisico neppure nelle ore pomeridiane.

Osserviamo invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 6 settembre:

Al mattino il tempo sarà bello quasi ovunque. Nel pomeriggio e in serata la perturbazione sopra citata si addosserà alle Alpi provocando qualche temporale in loco con parziali sconfinamenti verso le aree di pianura adiacenti. Qualche piovasco si attiverà anche all'estremo sud e sulle Sardegna meridionale, per il resto nessun cambiamento.

