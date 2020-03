Sabato INSTABILE sull'Italia, specie al nord, ma si preparano eventi METEO più rilevanti

COMMENTO: dopo un inverno particolarmente mite e scarsamente dinamico come quello che abbiamo sperimentato, era abbastanza normale che, con il cambio di stagione ed inceppandosi la grande macchina del vortice polare, si incentivassero gli scambi meridiani di calore; cosi va letta la probabile irruzione fredda prevista da sabato 21 in poi sull'Europa centrale, orientale e su parte del nostro Paese con conseguenze anche perturbate. Seguite gli approfondimenti per saperne di più!



SITUAZIONE: aria più fredda in quota affluisce sull'Italia da nord attivando condizioni di instabilità al settentrione e, a carattere sparso, anche al centro ed entro sera al meridione. I rovesci risulteranno più probabili su Lombardia, Triveneto, Piemonte orientale, poi Emilia-Romagna e Appennino ligure, per poi traslare a macchia di leopardo verso il centro, specie su Toscana interna, Marche, Umbria, alto Lazio ed Abruzzo. Qui sotto l'idea della pioggia ai tempi del Coronavirus: un uomo solo con l'ombrello si aggira per le strade in uno scenario spettrale.

CALO TERMICO: l'aria più fredda porterà rovesci di neve sul settore alpino oltre i 1000-1100m, nel pomeriggio anche lungo il settore appenninico del medio Adriatico oltre i 1200m. La diminuzione delle temperature si farà sentire al nord e al centro soprattutto tra la notte e la mattinata di domenica e i valori a 1500m risulteranno negativi, come mostra questa mappa:

DOMENICA l'instabilità ormai attenuata coinvolgerà segnatamente il meridione, favorendo qualche rovescio sparso, mentre al nord la rotazione dei venti da est nei bassi strati spingerà un po' di nuvolaglia su Piemonte, nord ed ovest Lombardia, altrove tornerà il sole.



ANTICICLONE: lunedì una saccatura si avvicinerà da ovest ma una progressiva rimonta dell'anticiclone impedirà il suo ingresso sul nostro Paese; anzi il tempo andrà stabilizzandosi e le temperature aumenteranno di alcuni gradi, segnatamente nei valori massimi. Qui sotto la distribuzione della pressione atmosferica nella giornata di mercoledì 18 marzo:

COLPO di SCENA: sarà però un anticiclone che avrà fretta di migrare verso nord, attivando una discesa di aria molto fredda sul centro Europa e forse su parte d'Italia entro sabato 21. L'attendibilità di un evento del genere ormai è alta (70%).



A tal proposito vi mostriamo una delle tante mappe del modello americano prevista a livello emisferico per la notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, dalla quale risulta evidente la lingua di aria fredda in discesa verso le Alpi lungo il bordo orientale dell'alta pressione:

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------