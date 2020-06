ROVESCI e TEMPORALI in azione al nord e al centro

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar delle ultime due ore in Italia.

Per comodità abbiamo cerchiato le zone nevralgiche, dove sono in atto rovesci e temporali. Più il colore tende al rosso sulla mappa, maggiore è l'intensità dei fenomeni.

Rovesci o temporali sono al momento in atto tra la Liguria e la Toscana, sulla Sardegna, nei pressi di Roma, sul Friuli e sull'alta Lombardia.

Questa situazione è stata causata dall'ingresso di una goccia fredda nel Mediterraneo che presenta temperature di circa -20° a 5000 metri di altezza. Si spiega quindi la genesi di temporali di matrice marittima che in questo periodo dovrebbero essere rari.

Cosa capiterà nella giornata odierna, mercoledi 10 giugno? Sull'Italia avremo molti rovesci o temporali localizzati soprattutto al nord e al centro. La mappa estrapolata dal modello americano mostra le precipitazioni previste fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 11 giugno:

L'abbraccio temporalesco interesserà soprattutto il nord-est e molte aree del centro Italia, ad eccezione delle coste marchigiane, l'Abruzzo e l'est della Sardegna. In questi settori non si escludono temporali anche forti ed accompagnati da grandine.

Più sporadici i fenomeni al sud e sulla Sicilia a parte qualche temporale sulla Campania e nelle aree interne in genere.

Temperature sempre su valori gradevoli...fresche sotto eventuali rovesci o temporali.

Per domani, giovedi 11 giugno, avremo poche novità: molti temporali al nord e nelle aree interne del centro in un contesto termico gradevole, ma ne riparleremo.

