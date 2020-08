ROTTURA STAGIONALE ormai imminente! Primi TEMPORALI al nord...

Ci siamo quasi; l'estate delle temperature roventi...quella che non ci fa dormire la notte nelle città e ci obbliga ad indossare lo stretto necessario per non dare scandalo, sta per abbandonare l'Italia.

Lo farà in maniera abbastanza agevole al nord e al centro, mentre al meridione la morsa del caldo sarà piu tenace, ma alla fine soccomberà anche qui.

Iniziamo con l'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7:

L'artefice del corposo cambiamento previsto sull'Italia è la lunga perturbazione che al momento si staglia tra la Francia e l'Europa settentrionale. E' seguita da aria fredda ed instabile di matrice nord atlantica che sarà sulle nostre regioni tra sabato e domenica.

Oltre ad un calo delle temperature, il contrasto tra la suddetta aria fredda con la massa d'aria calda preesistente darà luogo a temporali anche forti che si muoveranno dalle regioni settentrionali verso il centro-sud. Entro l'inizio della settimana prossima le condizioni di caldo intenso dovrebbero aver abbandonato tutta l'Italia.

Si partirà già oggi, con i primi temporali anche forti che nel pomeriggio impegneranno Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese per oggi, venerdi 28 agosto, in Italia:

Segnaliamo la possibilità di temporali forti tra alto Piemonte, alta Lombardia e Triveneto con possibili grandinate, nubifragi e fenomeni vorticosi. Qualche piovasco sarà presente anche in Liguria, mentre sul resto del nord solo nubi senza fenomeni.

Al centro e al sud non cambierà nulla: bel tempo e caldo fastidioso per l'intera giornata. Qualche nube sarà presente in Toscana, ma con basso rischio di pioggia.

Per la situazione prevista tra sabato e domenica vi rimandiamo ai prossimi articoli. Restate quindi sintonizzati su MeteoLive...

