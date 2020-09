Ritorno a scuola? Meglio al MARE con questo sole: estate longeva!

SITUAZIONE: una zona di alta pressione particolarmente tenace rintuzza i tentativi delle saccature atlantiche di inserirsi nel Mediterraneo, ma al suo interno è presente una modesta goccia fredda in quota che determina instabilità sulla Sicilia. Per il resto dominano sole e caldo, come fosse ancora piena estate.



MARE: una condizione ideale per protrarre ulteriormente una stagione partita malissimo con il covid, poi migliorata e che il meteo benevolo sembra voler prolungare, allontanando peraltro la psicosi da covid (oltre alla paura della perdita del lavoro), che aleggia tra le famiglie e che tenderà ad emergere soprattutto con le prime giornate buie, piovose e fredde.





Ecco i nuclei temporaleschi presenti stamane tra Sicilia orientale e Isole Pelagie:

EVOLUZIONE: da martedì l'alta pressione tenderà parzialmente ad indebolirsi e la goccia fredda presente in quota all'estremo sud, tenderà a coinvolgere maggiormente con la sua instabilità diverse aree interne del centro e del meridione, favorendovi brevi temporali, prevalentemente pomeridiani, che mercoledì coinvolgeranno anche l'area alpina. Farà comunque sempre caldo con picchi di 32-33°C.



SUCCESSIVAMENTE: da giovedì a domenica l'alta pressione riuscirà sostanzialmente ad imporsi, pur in un contesto di instabilità latente sui rilievi e le zone interne del centro e del sud, ma con sole prevalente e ancora caldo.



CAMBIAMENTI: durante la terza decade del mese, per la verità già da lunedì 21, i modelli cominciano a cogliere germi di cambiamento più significativo con il possibile inserimento di blande saccature atlantiche e occasioni per precipitazioni, tutte da verificare però nell'entità. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo su quasi tutto il Paese, salvo dell'instabilità sulla Sicilia, caratterizzata da situazioni temporalesche sull'est dell'isola al mattino, poi nelle zone interne nel pomeriggio. Isolati temporali anche in Calabria nel corso del pomeriggio, per il resto ancora soleggiato e caldo. Temperature stazionarie su valori elevati.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località



-------------------------------------------------------------------