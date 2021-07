Ritorna il GRANDE CALDO sull'Italia, con qualche TEMPORALE anche INTENSO

Tra luglio e agosto l'estate italica raggiunge solitamente la sua fase "topica". I prossimi giorni non smentiranno questa tendenza, anzi su alcune regioni si potrebbero toccare (se non di poco superare) i 40°.

Il "giochino" sarà sempre lo stesso: saccatura atlantica che si arena sull'Europa occidentale e risposta bollente africana ad investire in pieno la nostra Penisola. Tutto ciò capiterà nel fine settimana. Nella giornata odierna farà caldo, ma almeno saranno scongiurati record.

Pochi i temporali previsti fino alle ore 20 di oggi, venerdi 23 luglio:

A parte temporali di stagione sulle Alpi orientali ed in maniera molto isolata sull'Appennino settentrionale, in Italia non avremo fenomeni e l'egemonia del sole e del caldo sarà estesa a tutte le nostre regioni.

Diamo anche un'occhiata alle temperature previste alle ore 15 di oggi, venerdi 23 luglio:

Valori elevati, ma non da record. In evidenza comunque i 36° della Sardegna, dell'Emilia Romagna e della bassa Lucania oltre ai 35° della Sicilia.

Si starà meglio lungo le aree costiere per merito delle brezze marine.

Per domani, sabato 24 luglio, è atteso qualche temporale in più sulle Alpi con locali sconfinamenti in pianura. Ulteriore aumento termico specie al centro e al meridione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località