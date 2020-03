Risveglio INVERNALE: vento, freddo e anche neve su alcune zone

SITUAZIONE: una massa d'aria fredda raggiunge la Penisola da est, veicolata da una ventilazione sostenuta e testimoniata dal ritorno della neve a quote molto basse lungo la dorsale appenninica del medio Adriatico e poi del meridione. La neve per la verità tra la giornata di ieri e la nottata è comparsa anche sull'area dolomitica e spruzzate si segnalano per effetto stau su ovest Alpi ed Appennino emiliano.



Favoloso comunque il colpo d'occhio che si mostrava stamane da alcune webcam italiane, ecco Colfosco in Badia (BZ) al risveglio sereno e gelido dopo la nevicata di ieri, sembra pieno gennaio ma siamo al 31 marzo:

Ed eccoci al mare sulla spiaggia di Cervo in Liguria, dove i venti da est addensano un po' di nuvolosità ma l'alba regala fantastici riflessi sull'acqua:

Dal mare all'Appennino, qui passiamo a Prati di Tivo in Abruzzo, dove sta nevicando abbondantemente sotto la spinta delle correnti fredde da NNE:

EVOLUZIONE: il momento più freddo relativo a questa seconda irruzione invernale tardiva si vivrà nella giornata di mercoledì 1, quando in mattinata si raggiungeranno i valori termici più bassi a 1500m come si nota da questa mappa relativa ad un lam del modello americano:

NEVICATE: seguiteranno a manifestarsi almeno sino alla serata di mercoledì sul medio Adriatico, il Molise, la Lucania e la Puglia sino a 300m circa. Nel contempo l'intensità dell'irruzione si andrà spegnendo, anche se il rasserenamento del cielo potrebbe favorire un ulteriore calo termico su molte zone nella notte su giovedì.



MIGLIORAMENTO: l'arrivo dell'alta pressione da venerdì 3 aprile in poi stabilizzerà la situazione, consegnandoci tempo buono almeno sino a mercoledì 8 aprile, con temperature che tenderanno a risalire di diversi gradi, soprattutto nei valori massimi.



OGGI: al nord-est sereno ma ventilato e freddo, al nord-ovest nuvoloso ma con fenomeni quasi tutti relegati a ridosso delle Alpi, sottoforma di deboli spruzzate di neve. Al centro schiarite sul Tirreno, ma nubi su est Sardegna, medio Adriatico, Reatino con deboli nevicate in Appennino a quote basse, 300-400m; al sud irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, nevosi su Molise, nord Puglia, Lucania sin verso i 400-500m, in abbassamento dalla prossima notte a 300m. Ventoso ovunque, temperature in calo, mari da mossi a molto mossi.

