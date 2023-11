Risveglio FIABESCO nelle Alpi: quanta NEVE! E ora? Cosa ci aspetta?

Spettacolare risveglio nelle Alpi: dal Sestriere (TO) alla Val Badia (BZ), qui sopra COLFOSCO, la neve è caduta piuttosto abbondante oltre i 1300-1500m, un inizio di stagione sicuramente incoraggiante, anche se la strada per battezzare una stagione come NEVOSA è ancora molto lunga.

Qui sotto ecco Corvara (BZ) che mostra uno spettacolo analogo:

Cosa accadrà ora?

In settimana è previsto il transito di due perturbazioni, la prima tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre è destinata a colpire il centro e poi il sud, come vediamo in questa mappa prevista proprio per la mattinata di mercoledì:

Tra giovedì sera 9 novembre e venerdì mattina 10 novembre altra perturbazione in arrivo con maggiore coinvolgimento del nord e poi in transito anche al centro nelle prime ore di venerdì, come vediamo nella sequenza qui sotto:

E poi? Il week-end 11-12 novembre risulterà ancora variabile con qualche rovescio tra nord-est, centro e sud, ma da lunedì 13 e per qualche giorno l'alta pressione potrebbe tornare ad estendere la sua influenza stabilizzante sulla Penisola con un cuneo della durata di qualche giorno:

RIASSUMENDO: ancora due moderate perturbazioni in transito in settimana ma NON sono più previsti eventi tempestosi. Si nota invece la difficoltà dell'alta pressione (questa è una novità) nel riprendere in mano le redini della situazione nell'area mediterranea. La stabilità infatti sembrerebbe rimandata a lunedì 14, ma peraltro la cosa è da confermare. Un anno diverso? Presto per dirlo, però i segnali ci sono.