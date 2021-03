Ribaltone meteo: estate anticipata, poi temporali, infine addirittura la NEVE?

SITUAZIONE: una zona di alta pressione sta regalando una sorta di "mini estate" marzolina con temperature ben superiori alla media stagionale, che avrà il suo picco tra oggi e domani con punte di 25°C. Nella mappa seguente le temperature massime previste per mercoledì 31 marzo:

EVOLUZIONE: nella giornata di giovedì il campo di alta pressione si indebolirà ed entro venerdì si faranno strada condizioni di instabilità sul Triveneto, che poi dilagheranno verso il centro e il meridione nella giornata di sabato e sino all'alba di domenica, come mostra questa mappa del nostro modello relativa alla sommatoria dei fenomeni attesi per sabato 3 aprile:

PASQUA e PASQUETTA dovrebbero trascorrere in un contesto abbastanza soleggiato; qualche disturbo temporalesco è previsto per le prime ore di Pasqua sul medio e basso Adriatico ma in rapida attenuazione, mentre per la serata di Pasquetta è atteso un peggioramento al nord e sul Tirreno con nubi in aumento e i primi rovesci sparsi.

MALTEMPO: per martedì 6 aprile il modello americano scommette su un'ondata di maltempo breve ma incisiva con una lingua di aria molto fredda in discesa a ridosso dell'Italia, risvolti depressionari e addirittura neve sino in pianura al nord, specie su Lombardia ed Emilia-Romagna, poi a quote molto basse sull'Appennino centrale. Una previsione certamente un po' estrema, anche se temporali di neve ad aprile sino in pianura li abbiamo già osservati varie volte. Non è però affatto detto che la saccatura raggiunga in modo così diretto il nostro Paese, se il freddo puntasse verso la Francia o la Spagna, la risposta sarebbe ugualmente instabile al nord e al centro ma con caratteristiche miti.

Seguite dunque tutti i nostri approfondimenti, ma intanto è giusto segnalarvi queste spettacolari mappe, che evidenziano l'affondo dell'aria fredda direttamente sull'Italia per martedì 6 aprile con i risvolti nevosi che vi abbiamo illustrato:

Ecco i risvolti termici a 1500m sempre per martedì 6 aprile, notate lo sfondamento dell'aria fredda da nord-ovest e il minimo pressorio tra la Costa Azzurra e il Mar Ligure:

Ed ecco la mappa precipitativa prevista per la mattinata di martedì 6 aprile con generale maltempo al nord, al centro e sulla Sardegna, e la neve in pianura sull'ovest Lombardia, il basso Piemonte, in viaggio verso l'Emilia-Romagna:

OGGI: bel tempo ovunque, locali nebbie sulle zone marittimo-costiere, in dissolvimento nel corso della giornata. Punte di 23-24°C nelle ore pomeridiane nelle zone interne lontane dal mare del nord e delle regioni centrali tirreniche.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------