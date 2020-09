Qualche DISTURBO sulla Sardegna, per il resto giornata SOLEGGIATA

La perturbazione che nella giornata di ieri (lunedi 7) ha determinato temporali anche intensi al nord, come era nelle attese è sprofondata ad ovest della Sardegna e ha determinato la nascita di una circolazione ciclonica chiusa che in gergo tecnico viene definita GOCCIA FREDDA. La vediamo in bella mostra nelle immagini satellitari di questa mattina:

I cieli su gran parte d'Europa sono sereni. Solo sul Mediterraneo occidentale è presente una piccola "ferirta" nel tessuto dell'alta pressione che determina situazioni temporalesche che al momento interessano più direttamente le Baleari.

La Sardegna è solo lambita da questa piccola depressione ed avrà qualche temporale nell'arco della giornata odierna.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, martedi 8 settembre:

Fatta eccezione per la Sardegna e forse l'estremo arco alpino occidentale che potrebbero avere qualche temporale, su tutte le altre regioni il tempo sarà stabile, soleggiato e caldo. Da segnalare un po' di nuvolosità che grava questa mattina sulle pianure del nord, ma tenderà a dissolversi in giornata.

Per domani, mercoledi 9 settembre, nessun cambiamento sostanziale, mentre giovedi è atteso un aumento dell'instabilità sui settori di ponente e in Sardegna. Ne riparleremo.

