Prosegue la lunga fase di MALTEMPO: oggi tocca al Tirreno e al nord-est

SITUAZIONE: un vasto vortice depressionario coinvolge l'Europa centro occidentale e il nostro Paese, determinando piogge e temporali lungo le regioni tirreniche e nelle prossime ore anche qualche nevicata su centro-est Alpi oltre i 600m e in Appennino oltre i 1200m. Qui sotto la mappa dei fenomeni previsti per il pomeriggio odierno, si nota il "sottovento" lungo le regioni adriatiche che rimangono all'asciutto, cosi come verrà risparmiato dai fenomeni l'estremo sud e il nord-ovest:

EVOLUZIONE: mercoledi tempo simile con flusso da sud ovest teso e ulteriori precipitazioni, segnatamente al centro e al sud, con maggiore coinvolgimento del versante tirrenico. Ecco la mappa precipitativa, al nord ancora asciutto:

FINE ANNO e primi giorni di gennaio: dopo un effimero miglioramento previsto per giovedi 31 dicembre, una depressione si scaverà nel Mediterraneo già nelle prime ore del nuovo anno determinando un peggioramento generale su Sardegna, alto, medio Tirreno e settentrione, dove potrebbero intervenire localmente anche delle nevicate sino in pianura, come si vede in questa mappa:

Ed ecco il quadro barico previsto per sabato 2 gennaio con una depressione in azione sulla Penisola e maltempo soprattutto al nord, al centro e sulla Campania:

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località