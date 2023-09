PROFONDO ROSSO (ma non troppo): dall'estate NON usciremo ancora per un pezzo

Profondo rosso, cioè mappe colorate di rosso a sentenziare il dominio dell'anticiclone, un dominio minacciato solo marginalmente da una colata d'aria più fresca lungo la regione balcanica, che finirà per contenere la grande calura anche sull'Italia, destinata invece a colpire tra lunedì 4 e mercoledì 6 settembre l'esagono francese, come vediamo da questa mappa termica a 1500m prevista per martedì 5 settembre, dalla quale si evince il picco di ben 24°C sulla verticale di Bordeaux:

Alla fine sulle mappe a 5500m domina ancora il rosso rubino, o sangue di piccione, come direbbe il buon Sergio Baracco, o il profondo rosso per dirla alla Dario Argento:

Ma siamo sicuri che il caldo francese non ci arriverà addosso? No, no, un po' ci arriva, non con valori estremi, ma ci arriva, tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre, guardate le termiche a 1500m, quando aspettiamoci comunque un po' di caldo, specie al nord, con qualche punta di 30°C.

E dopo? Quando se ne esce? Durerà tutto ill mese? I primi disturbi si vedono intorno a domenica 10 settembre, ma sembrano modesti, in grado al massimo di dispensare qualche acquazzone lungo le Alpi, per assistere ad un vero cambiamento del tempo bisognerà probabilmente attendere la metà del mese, quando si scorge questo affondo, che non sembra però al momento risultare molto attendibile:

E allora? Allora godetevi l'estate settembrina e ringraziate i refoli freschi da nord-est se non si soffrirà troppo il caldo.