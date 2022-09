Primo settembre con TANTI TEMPORALI su molte regioni!

Questa mattina vi mostriamo la mappa delle fulminazioni presenti al momento in Italia:

Come potete vedere, i temporali sono presenti soprattutto sul mare perchè la terraferma di notte perde calore a scapito delle superfici marine che restano più calde. Nelle prossime ore il riscaldamento terrestre farà sparire i nuclei sul mare e li concentrerà sulla terraferma, specie al centro e al sud. E' il segnale che l'estate non è più quel mostro di stabilità inossidabile che abbiamo sperimentato nei mesi scorsi, ma inizia lentamente a cedere il passo alla nuova stagione, l'autunno.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 1 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento compromesso soprattutto al centro e su buona parte del sud dove agiranno temporali. Soleggiamento migliore invece sulle coste liguri, la Sardegna e la Sicilia. Altrove soleggiamento un po' occultato da una certa nuvolosità.

Dal punto di vista termico, le temperature tenderanno a scendere specie in Adriatico dove interverranno i fenomeni più intensi. Ecco i valori previsti attorno alle 16 di oggi pomeriggio:

Clima gradevole in Adriatico con temperature di 23-24°. Più caldo sulle Isole con 33° in Sardegna e 31° in Sicilia. Qualche punta di 30° possibile anche sul medio e alto Tirreno.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di domani, venerdi 2 settembre:

Soleggiamento migliore quasi ovunque rispetto alla giornata odierna, con tendenza però ad un nuovo aumento della nuvolosità da ovest. Temperature in lieve aumento.

