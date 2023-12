Primo COLPO di SCENA: l'inverno prova l'attacco a sorpresa! Ecco quando...

La parentesi anticiclonica in arrivo tra il 15 e il 20 dicembre potrebbe venire progressivamente interrotta dall'affondo del ramo di un vortice polare nel cuore del Continente.

Intendiamoci: non fatevi ingannare dai colori brillanti, non è che quel grosso vortice nasconda chissà quale freezer, però è un indubbio segnale di risveglio invernale, che fino a ieri si vedeva solo in qualche rara emissione modellistica, e che invece da stasera ha preso campo e non poco.

Da giovedì 21 e nei giorni successivi insomma le correnti da nord-ovest potrebbero limare l'anticiclone portando abbondanti nevicate sui versanti esteri e confinali delle Alpi e una spiccata variabilità anche sulla nostra Penisola con piogge sul Tirreno, un rinforzo del vento, anche se ancora (onestamente) ben poco freddo:

Le isobare fitte sul centro Europa sottendono ovviamente venti tempestosi e, come detto, l'arrivo di masse d'aria molto umide contro il pendio nord-alpino con annesse bufere di neve:

Questo intervento del vortice polare, specie se insistente, potrebbe anche impedire all'anticiclone di tornare sulla breccia rapidamente , avviando una modifica dell'assetto barico e favorendo l'inserimento di alcune saccature da ovest con annesse perturbazioni, come quella che vi proponiamo per il giorno di Natale:

Anche stamane avevamo fatto notare ai lettori la possibilità di qualche modesto passaggio piovoso, ma qui c'è qualcosa di più incisivo, una vera modifica dell'assetto barico che potrebbe far mettere a segno almeno "un punto" al Generale Inverno.



L'attendibilità? La convergenza modellistica di questa sera, pur considerando la distanza temporale, ci fa propendere per un'attendibilità media: 35-40%.

Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!