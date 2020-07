Primi TEMPORALI sulle Alpi, soleggiato e caldo altrove

L'estate ha messo il pilota automatico sul Mediterraneo e l'Italia. L'alta pressione regna ormai in pianta stabile e garantisce il bel tempo tipico di questo periodo.

Se però valichiamo le Alpi, notiamo che sull'Europa centro-settentrionale domina un tempo completamente diverso, scandito dal continuo passaggio di perturbazioni e aria fresca; la prima mappa mostra la situazione a scala europea vista dal satellite alle ore 7 di questa mattina:

L'Italia presenta cieli sgombri da nuvolosità significativa. Se però allunghiamo lo sguardo sulla Francia notiamo un sistema frontale che nelle prossime 24-36 ore interesserà soprattutto l'Europa centrale.

La parte terminale della perturbazione riuscirà a toccare le regioni settentrionali, accendendo alcuni temporali segnatanente nella giornata di sabato 11 luglio. Nessun cambiamento invece per il resto d'Italia se si eccettua un parziale coinvolgimento delle aree interne del centro e il versante adriatico tra sabato e domenica.

Sul fronte delle temperature, avremo un calo termico specie laddove i temporali si mostreranno più intensi, anche se l'afa dovrebbe attenuarsi un po' ovunque.

Andiamo però con ordine, iniziando con la giornata odierna, venerdi 10 luglio. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 20 di questa sera:

Fino al primo pomeriggio il tempo si manterrà soleggiato e caldo ovunque. Tra il pomeriggio e la serata ecco i primi temporali che dalle Alpi tenderanno poi a sconfinare verso le pianure del Piemonte e dell'ovest lombardo. Qualche piovasco non si esclude anche nell'area del Gran Sasso, in Abruzzo, per il resto sole e caldo incontrastati.

Due parole anche sulla giornata di sabato 11 luglio che vedremo dettagliatamente nell'arco della mattinata su MeteoLive: temporali possibili al nord, specie al nord-est dove saranno anche intensi; qualche colpo di tuono anche nelle aree interne del centro e sul versante adriatico prima di sera, per il resto soleggiato.

