Prima il SUPER ANTICICLONE, poi l'AFFONDO ARTICO natalizio? Le ultimissime!

Eccolo. Avete mai dubitato di lui? A metà dicembre vuole tornare in grande spolvero con picchi di 1045hPa nel cuore dell'Europa a chiudere ogni velleità sia atlantica, che artica.

La classica bolla calda che spesso si protrae sino a Natale, mascherata dalle nebbie in pianura, grazie all'inversione termica, che simulano l'inverno che in quota e altrove non c'è.



La bolla d'aria mite la vedete qui, così come la disegna il modello americano per la metà del mese a 1500m, sbilanciata sul Regno Unito ma estesa sin quasi all'Italia, salvo sul basso Adriatico:

Ma è certo che arrivi? Come il sorgere del sole o quasi, siamo attorno al 90% di probabilità, quindi molto alte. E durerà per tutte le feste comandate.



Sapete che statisticamente tra Natale e Capodanno o appena dopo, è assai probabile il colpo di scena invernale di quelli che generalmente ci investono da nord, provocando un'ondata di freddo importante, specie in Adriatico e sui Balcani, ma che qualche volta possono investirci più direttamente con riflessi nevosi in Appennino a quote molto basse.

Beh, questa volta il modello americano si scomoda a trovare un'irruzione artica davvero potente , di quelle che ci colpiscono in pieno a partire dal settentrione e proprio dal solstizio d'inverno, mandando l'anticiclone a "gambe all'aria" in Atlantico:

E la media degli scenari inquadra uno scenario simile, anche se l'inserimento della saccatura e del fronte ad essa connesso appare meno spettacolare:

L'attendibilità di questa risposta artica dal 21 al 24 dicembre è dunque altrettanto elevata rispetto all'avvento del super-anticiclone? Eh, per ora no, ma certamente le possibilità di un cambiamento sotto Natale ci sono ed è già una notizia, visto che solitamente anticicloni che si presentano al nostro cospetto così "grassi" tendono a persistere per diversi giorni in più.



Quindi restate collegati! Le sorprese sono dietro l'angolo...