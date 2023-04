Ponte del Primo Maggio: arriva la prima vera BOTTA D'ACQUA dopo tanto tempo?

Questa volta potrebbe il tempo potrebbe farla grossa, e sarebbe ora, ma manca ancora qualche giorno ed è meglio non lasciarsi andare a facili trionfalismi. Oltretutto non è che arrivi l'alluvione ma i 100mm sono alla portata per diverse regioni e sarebbe una manna, specie al nord, dove manca ancora tanto alla risoluzione del problema.



Ma un carico da 100mm risolverebbe quelli più gravi, confidando poi in ulteriori contributi da qui all'inizio dell'estate. Intanto ecco cosa accadrà da qui all'arrivo della saccatura che potrebbe dispensare il maltempo tanto atteso; arriverà un po' di caldo, essenzialmente pomeridiano, per la parziale e temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale.



Le temperature raggiungeranno i 25-26°C nelle grandi aree urbane soggette a clima continentale, cioè sulle zone interne, lontane del mare: da Firenze a Bologna a Milano sono le città dove tali valori sono alla portata, un po' di caldo anche sulle zone interne delle Isole Maggiori, dove l'anticiclone agirà più da vicino, ma dove comunque la brezza marina limerà i valori sulla costa. Anche il Ponentino limiterà la calura su Roma. Qui i valori massimi previsti per sabato 29 aprile:

Domenica 30 aprile ecco la saccatura sfondare nel Mediterraneo e determinare precipitazioni piuttosto generose a partire dal nord, grazie anche alla formazione di una depressione al suolo a ridosso del Mar Ligure entro l'alba del Primo Maggio, in successivo scivolamento verso il centro-sud tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio, qui sotto la sequenza:

Se quella mostrata qui sopra era la versione del modello americano, ecco quella del modello inglese UKMO, molto simile, diremmo confortante:

"Balla" e ballerà ancora tantissimo il posizionamento esatto della depressione al suolo e di conseguenza la distribuzione dei fenomeni. Pertanto ora è del tutto inutile mostrare una mappa degli accumuli relativa ad una singola emissione, preferiamo invece offrirvi un quadro d'insieme dei fenomeni previsti dalla media degli scenari per il Primo Maggio dal modello americano, anche qui niente male:

Solo due regioni NON registrerebbero piogge significative: le due isole maggiori, ma QUI più spesso i fenomeni risultano abbondanti quando gli impulsi instabili, trovando l'ostacolo dell'alta pressione sull'Italia, si attestano a ridosso del medio o basso Tirreno o dello Jonio, dunque in altri periodi dell'anno, tuttavia nulla è ancora certo in merito alla distribuzione esatta dei fenomeni, seguite pertanto gli aggiornamenti!