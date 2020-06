PIOGGE e TEMPORALI all'assalto dell'Italia!

L'immagine satellitare di questa mattina assomiglia ad un'opera d'arte della natura...

L'aria fredda di matrice nord atlantica (frecce blu) nelle ultime 12 ore ha pilotato un complesso fronte perturbato verso l'esagono francese.

Il sistema frontale si apre a compasso con un esteso fronte freddo che sta agendo sulla fascia pirenaica con precipitazioni temporalesche. Il nord Italia, invece, sta per essere raggiunto dal fronte caldo, che determina precipitazioni a carattere continuo alternate ad intensi rovesci senza attività elettrica.

Tra oggi (giovedi) e domani (venerdi) il complesso corpo nuvoloso attraverserà quasi tutta l'Italia con episodi di maltempo più o meno intensi in transito da nord a sud.

Oggi verrà messo sotto torchio il nord e a seguire la Toscana (specie in serata). Ecco la sommatoria delle piogge previste per giovedi 4 giugno fino alle ore 20:

Sulle regioni settentrionali il tempo sarà perturbato per l'intera giornata. Vi saranno rovesci e temporali anche forti, più intensi su Alpi, Prealpi, alta pianura e Liguria. Meno intense le piogge sulle restanti aree pianeggianti.

In serata tempo in peggioramento anche in Toscana dove interverranno temporali forti. Piovaschi si faranno strada sul nord della Sardegna, l'Umbria e l'alto Lazio prima di sera, ma con accumuli non elevati; più a sud bel tempo e con temperature in aumento specie sulle zone estreme e sulla Sicilia.

Valori termici in sensibile calo invece al nord e sulla Toscana, specie nelle aree raggiunte dai fenomeni più forti. Possibilità di occasionali grandinate e colpi di vento nei temporali.

Domani, venerdi 5 giugno, i fenomeni più intensi sono attesi sul basso Tirreno, tra Campania e Calabria, dove saranno probabili nubifragi. Ne riparleremo in mattinata su MeteoLive.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località