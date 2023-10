PEGGIORAMENTO di metà mese: solo una parentesi in un mare di TEMPO STABILE?

A metà mese il tempo proverà a scuotersi. Ormai i modelli sembrano tutti concordi. L'alta pressione resterà con noi ancora qualche giorno, poi da sabato 14 cominceranno ad inserirsi corpi nuvolosi di origine atlantica, dando luogo a qualche pioggia, soprattutto tra nord e centro.

Bisogna capire se la flessione del campo barico sarà di quelle transitorie, oppure se siamo vicini ad una svolta stagionale importante, che lascerà il segno. Il modello europeo segnala nella media degli scenari proposti un cambiamento che dovrebbe consentire il passaggio di più perturbazioni, come vediamo qui sotto:

Il modello americano non è lontano da questa linea di pensiero e propone dal 15 al 20 una serie di inserimenti di fronti perturbati, intervallati da promontori mobili (anticicloni passeggeri), dunque si tratterebbe di un cambiamento sempre più incisivo, come si vede qui sotto:

Vi facciamo osservare una carta un po' più eclatante, per renderci conto di cosa potrebbe succedere se davvero un vortice depressionario di quelli in arrivo, puntasse in modo deciso verso l'Italia:

Si tratterebbe di un peggioramento decisamente significativo, ma che qui appare un po' estremo rispetto a tutte le emissioni odierne, però certamente rende l'idea e fa ben sperare.



RIASSUMENDO: il cambiamento di metà mese sembra abbastanza probabile 60% e potrebbe essere anche l'inizio di un trend votato al passaggio di altre perturbazioni in grado di compensare la lunga fase asciutta che abbiamo vissuto con precipitazioni confortanti, ma la possibilità di passaggi plurimi per ora è limitata al 35% delle probabilità. Seguite gli aggiornamenti!