Pausa temporanea del CALDO sull'Italia

L'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7 è molto interessante:

Ci mostra la coda di un fronte freddo diretto essenzialmente verso l'Europa orientale, ma che interessa con la sua parte periferica il nord-est italiano. Nella notte abbiamo avuto alcuni temporali tra il Friuli e il Veneto orientale.

Ora i rovesci stanno insistendo tra le coste venete, il Bolognese e il Forlivese, mentre l'aria più fresca associata alla perturbazione sta già dilagando il Valpadana e su parte delle regioni centrali con venti sostenuti da est.

Sul resto d'Italia il tempo è buono e fa ancora caldo; le correnti più fresche sono però destinate ad interessare quasi tutto il nostro Paese, fugando i sentori di afa almeno per qualche giorno.

Cosa succederà nella giornata odierna in Italia? Come abbiamo anticipato, sarà una giornata ventosa e meno calda segnatamente al nord e lungo il versante adriatico. La mappa riassume le piogge attese in Italia fino alle ore 7 di domattina:

Al nord avremo qualche piovasco, limitatamente alla mattina, in transito dal Veneto verso la Lombardia, connesso ovviamente ad un aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio le eventuali precipitazioni si attenueranno e la situazione tenderà a migliorare.

Nubi sparse saranno possibili anche al centro, ad eccezione della Sardegna dove il tempo sarà buono. Qualche piovasco al mattino sulle Marche, ma in via di attenuazione. Bel tempo invece al sud a parte addensamenti nelle aree interne nel pomeriggio, ma con basso rischio di temporali.

Temperature in calo al nord e lungo il versante adriatico stante la presenza di forti venti dai quadranti settentrionali o orientali. Stazionari i valori sul Tirreno e le Isole dove avremo ancora un po' di caldo.

Per domani (mercoledi 8 luglio) e per i prossimi giorni bel tempo ovunque e temperature in graduale aumento.

