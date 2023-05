PASTICCIO anticiclonico: così l'estate NON può decollare! Ma per quanto?

L'estate non decolla e i temporali riescono ancora a fare rumore. Tutta colpa di un anomalo posizionamento dell'anticiclone che però nei prossimi giorni potrebbe cominciare a cambiare il suo assetto.



Non mancheranno comunque ancora per mercoledì 31 maggio e poi nuovamente nel fine settimana 3-4 giugno episodi di instabilità dovuti proprio allo sfruttamento di quel canale depressionario posizionato tra anticiclone europeo ed anticiclone africano:

In seguito ecco l'approfondimento di un vortice ciclonico tra le Azzorre e il Portogallo e di conseguenza la prima fiammata calda di stagione, che non porterà chissà quali temperature, fa ci farà comunque piombare in estate.

Le zone più calde risulteranno quelle dell'estremo sud e delle isole maggiori ma molto meno procedendo verso nord. Ecco i valori attesi a 1500m per mercoledì 7 giugno:

Il vortice depressionario al largo dell'Iberia dovrebbe muoversi abbastanza agevolmente verso il centro Europa, andando a coinvolgere con aria fresca ed instabile anche il nord e il centro Italia entro sabato 10 giugno e favorendo un nuovo calo delle temperature e naturalmente una bella ondata di temporali:

L'evoluzione nelle linee generali è dunque sempre la stessa che già abbiamo indicato da qualche giorno.

Anche se l'evoluzione sembra tutto fuorchè votata all'affermazione assoluta dell'anticiclone, proprio lo schema che apre ad un tempo da ovest, sottende il graduale insediamento dell'anticiclone africano a ridosso del nostro Paese, basterà una manovra sbagliata dell'Atlantico o la risalita della linea di convergenza intertropicale per vedercelo arrivare addosso con tutta la sua dose di CALDO, ma per questo c'è ancora tempo (e non è detto che vada proprio così).