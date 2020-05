Passaggio instabile sul territorio ma il SOLE tornerà a dominare sino a sabato

SITUAZIONE: una corrente settentrionale instabile determina parziale annuvolamenti irregolari sul territorio forieri di rovesci a macchia di leopardo, in prevalenza lungo la dorsale appenninica e in genere le zone interne del centro e del sud, accompagnate anche da un certo rinforzo della ventilazione e da qualche grado in meno. Ecco uno zoom sull'area che potrebbe presentare i maggiori accumuli entro il pomeriggio secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: da giovedì a sabato l'anticiclone farà invece buona guardia, andando a determinare condizioni di bel tempo un po' su tutti i settori, congiuntamente ad un rialzo delle temperature, che porterà i valori pomeridiani anche oltre i 26-27°C in alcune località. Ecco una mappa delle temperature previste per venerdì 8 maggio:



FINE SETTIMANA: se la giornata trascorrerà ancora soleggiata e calda, pur con qualche acquazzone pomeridiano isolato lungo le Alpi, quella di domenica segnerà una flessione del campo barico al nord, a causa dell'avvicinamento di un vortice depressionario, responsabile da domenica sera di rovesci lungo tutta la fascia alpina e prealpina, e lunedì di un più importante peggioramento su tutto il nord e la Toscana, associato a piogge, temporali e un vistoso calo delle temperature.

PEGGIORAMENTO: il peggioramento di lunedì al nord e sulla Toscana sarà intenso ma di breve durata, da martedì è previsto un miglioramento, anche se al nord e su parte del centro, che rimarranno ai margini dell'anticiclone, potrebbero ancora intervenire condizioni di moderata instabilità ad intermittenza nel corso della settimana. Seguite pertanto tutti i nostri aggiornamenti!



OGGI: al nord un po' di nuvolosità in un contesto almeno in parte soleggiato, nubi più compatte sul nord-est e l'Emilia-Romagna con qualche locale rovescio; al centro condizioni di tempo spiccatamente variabile con nuvolaglia e rovesci sparsi, specie su Abruzzo e zone interne appenniniche in genere, bel tempo in Sardegna. Al sud nuvolosità irregolare su tutti i settori con rovesci sparsi su Molise, Lucania e in genere zone interne appenniniche, più sole su pianure e coste. Temperature in diminuzione in Appennino e nelle aree coinvolte da rovesci. Ventilazione settentrionale o nord-orientale. In serata migliora ovunque.

