PASQUA: il MALTEMPO punta a sconfiggere l'anticiclone, ecco come e le prospettive sino a metà aprile!

Ci sono almeno due certezze:

1 non ci sono state sino ad ora, nè sono previste ondate di caldo anticipato sull'Italia. Ed è già notizia.

2 nessun anticiclone sembra in grado di impossessarsi dell'Italia stabilmente



Ci sono almeno due importanti opzioni:

1 l'inserimento ad intervalli di impulsi instabili in grado di garantire qualche precipitazioni

2 se insistesse questa corrente fredda da nord-est c'è la possibilità che ne derivi un'importante fase di maltempo nella seconda decade del mese di aprile.

Cominciamo dalle PALME

Sarà un fine settimana instabile, specie domenica, quando rovesci e temporali colpiranno il centro e il sud, molto marginalmente anche il nord-est. Le temperature caleranno. Al nord-ovest praticamente non si accorgeranno di nulla, sino alla serata di domenica, quando tutta la Valpadana potrà essere interessata da un veloce passaggio di rovesci.



SETTIMANA di PASQUA

Lunedì e martedì rovesci e temporali seguiteranno a colpire il sud e la Sicilia, mentre altrove le condizioni risulteranno al massimo un po' ventilate e fresche ma con prevalenza di schiarite. Mercoledì e giovedì risulteranno probabilmente le giornate migliori della settimana:

TRIDUO PASQUALE:

Venerdì Santo, 7 aprile, vedrà l'inserimento da nord-est di un impulso freddo che colpirà con temporali il Triveneto e poi coinvolgerà tutto il centro-sud nella giornata di sabato 8 aprile, come vediamo da queste mappe:

Tra Pasqua e Pasquetta si prevede tempo migliore sull'insieme del Paese grazie ad una sorta di intervallo intericiclonico con temperature nel complesso miti:

Nei giorni successivi invece (ma attenzione perchè l'affidabilità inevitabilmente scende) il maltempo dovrebbe colpire in modo più deciso, guardate la carta barica prevista per mercoledì 12 aprile con le piogge che per una volta raggiungono generose anche il nord: