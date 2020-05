Parte la FASE 2 con il SOLE quasi per tutti

Si allentano le misure restrittive per combattere l'epidemia; questa mattina il nostro Paese riacquista un po' di libertà anche se molte limitazioni restano dato che il virus è ancora tra noi.

L'addolcimento del lockdown, meglio noto come "fase 2", sarà accompagnato da una giornata soleggiata quasi per tutti, stante la rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia.

Vi sono tuttavia alcuni disturbi che andiamo prontamente a catturare con l'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina nel campo del visibile:

Curiosamente, le uniche due aree nuvolose si trovano agli antipodi del nostro Paese. La prima è ubicata sul nord-ovest, la seconda tra la Sicilia settentrionale e la bassa Calabria. In entrambi i casi non vengono segnalate piogge.

Sul resto d'Italia domina incontrastato il sereno fatta eccezione per qualche nube locale sul nord della Sardegna, senza conseguenze.

Cosa succederà nella giornata odierna in Italia? La prima mappa mostra una nefoanalisi (analisi delle nubi) prevista sull'Italia attorno al primo pomeriggio:

Gli annuvolamenti che al momento sono presenti al nord-ovest ed estremo sud tenderanno ad attenuarsi già nel corso della mattinata. Addensamenti saranno presenti nel pomeriggio sull'arco alpino centro-orientale associati a qualche isolato rovescio.

Su tutte le altre regioni bel tempo e con temperature in aumento. Velature interesseranno il sud della Sardegna, ma senza conseguenze.

Diamo un'occhiata al tempo previsto per domani, martedi 5 maggio; la terza mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nella giornata in parola:

I rovesci sulle Alpi si intensificheranno un po', senza sconfinare sulle pianure sottostanti. Nubi sparse con belle schiarite aleggeranno al nord e su parte del centro senza conseguenze; al sud e sulle Isole continuerà invece a splendere il sole senza nubi degne di nota.

