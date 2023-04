ONDATA TEMPORALESCA da domenica 16 a giovedì 20 aprile: centro-sud batte nord 4-1, poi anticiclone?

La depressione che da domenica 16 insisterà sul meridione dispenserà ulteriori rovesci e temporali sparsi, che coinvolgeranno in parte anche il centro, segnatamente Lazio ed Abruzzo, su Sardegna, Toscana, nord Umbria, nord Marche e al nord invece splenderà il sole:

Poi le correnti si orienteranno ovunque da est, ma l'instabilità rimarrà relegata per quasi tutti i primi tre giorni della prossima settimana quasi esclusivamente al centro e al sud, mentre al nord interverranno solo annuvolamenti irregolari ma con fenomeni praticamente assenti, ecco la sequenza impietosa che vede il centro-sud bersagliato da rovesci nelle ore centrali del giorno e il nord quasi all'asciutto, ecco lunedì 17:

Ecco martedì 18 aprile:

Ed ecco mercoledì 19, quando i primi rovesci potranno finalmente coinvolgere anche il nord-est, sempre a secco invece il nord-ovest, mentre ancora tanti temporali sono attesi al centro-sud, ad eccezione della Sicilia:

Finalmente giovedì 20 aprile l'arrivo di un vortice freddo in retrogressione dall'Europa dell'est alla Francia in quota, attiverà un minimo di pressione al suolo a ridosso del nord-ovest italiano con conseguenze temporalesche non trascurabili, specie sulla Lombardia e l'est Piemonte (attendibilità però non ancora altissima), peraltro lungo il versante adriatico sino alla Puglia e nelle zone interne di Lazio e Campania potranno ancora verificarsi dei rovesci pomeridiani, qui la mappa barica e di seguito quella relativa alle precipitazioni:

L'attività temporalesca al nord sarà solo episodica, perchè già da venerdì 21 dovrebbe farsi avanti la rimonta dell'anticiclone e solo lungo l'Adriatico e al sud sino a sabato 22 aprile, ci potrà essere ancora qualche nota di instabilità, per il resto dovrebbe imporsi il sole con un significativo rialzo termico, che potrebbe accompagnarci sino a martedì 25 aprile, come vediamo dalla mappa qui sotto (attendibilità media 45-55%):

Si è invece ingarbugliata la situazione per fine mese, dove ancora non si capisce se l'anticiclone persisterà o lascerà strada ad una nuova evoluzione instabile. Seguite i nostri aggiornamenti!