Nuovo affondo FREDDO nel week-end delle Palme: ecco dove pioverà! Novità per la settimana di Pasqua!

Il vortice polare è ancora relativamente compatto e carico di aria fredda, nonostante qualche lingua si protenda verso sud grazie al disturbo operato da un paio di pulsazioni di aria mite dirette verso il Polo. Lo vediamo in questa mappa nord emisferica per domenica 2 aprile:

Proprio quella lingua fredda che vediamo protesa verso le Alpi andrà a generare un'attività temporalesca anche marcata sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e il centro-sud tra sabato 1 e domenica 2 aprile, ma facilmente anche lunedì 3 aprile, lasciando come al solito all'asciutto e sottovento le regioni di nord-ovest (ormai rassegnate).

Infatti la mappa relativa alla probabilità di pioggia in percentuale espressa attraverso una scala di colori che abbiamo imparato a conoscere, mette proprio in mostra per domenica 2 aprile una distribuzione di fenomeni molto probabile sulle aree già citate e molto bassa sul nord-ovest:

Tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile l'iniziativa delle correnti fredde da nord-est si andrà smorzando sull'Italia, ma forse andrà ad interagire con depressioni in arrivo dall'Atlantico, favorendo finalmente piogge anche al nord-ovest tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile, come vediamo dalle mappe seguenti:

A questo punto per una volta le mappe relative alla probabilità di precipitazioni di una certa rilevanza puntano sul "marroncino", cioè ad una percentuale superiore al 50%, che è confortante:

Per la Pasqua invece stasera può sorridere chi aveva pensato di farsi un bel viaggetto o una gitarella fuori porta. Le emissioni sono migliorate e propongono ora un accenno di promontorio anticiclonico, che sarebbe garanzia di tempo abbastanza soleggiato ed asciutto, per una volta specie al centro e al sud, ma questa linea di tendenza è solo abbozzata e ancora poco attendibile. Seguite gli aggiornamenti!