Nuovi TEMPORALI al NORD, ma non è ancora la "rottura estiva"

Ecco l'impulso temporalesco che in queste ore sta entrando sul settore di nord-ovest:

Rispetto ai cavi d'onda degli ultimi giorni, questo si presenta più incisivo. Di conseguenza i nuclei temporaleschi non nascono solo sulla terraferma, ma anche sul mare, davanti alle coste della Liguria.

Sul resto d'Italia non sono presenti cambiamenti significativi con il cielo che si presenta in larga parte sereno.

Cosa capiterà nella giornata odierna, lunedi 17 agosto, in Italia? Vediamo subito la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 20 di questa sera:

A nord della linea rossa il rischio di temporali sarà concreto. I fenomeni potrebbero essere anche intensi ed accompagnati da grandinate.

Al centro e al meridione invece non avremo fenomeni e sarà la solita giornata estiva. Solo sull'Appennino meridionale sarà possibile qualche piovasco nel pomeriggio, ma in attenuazione in serata.

Pausa del caldo al nord per merito dei temporali. Ancora caldo fastidioso o molto fastidioso sul resto d'Italia, specie al sud.

Domani, martedi 18 agosto, ancora rischio di temporali al nord; coinvolta anche la Toscana e le aree interne dell'Italia centrale, nessun cambiamento altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località