Nuova PERTURBAZIONE in arrivo!

Questa mattina vi mostriamo l'animazione del satellite per poter apprezzare meglio la direzione delle correnti:

E' evidente la direzione principale dei venti attorno ad ovest. Si tratta di correnti oceaniche relativamente fresche che trasportano sistemi frontali in rapida sequenza.

Due le perturbazioni presenti stamattina: la prima in basso a destra ha matrice africana e lambisce con velature anche spesse la Sicilia e le estreme regioni meridionali; la seconda, molto veloce, si approssima dalla Francia verso l'Europa centrale e nelle prossime 24-36 ore determinerà un peggioramento su tutte le zone transalpine e marginalmente sul centro-nord della nostra Penisola.

Il flusso occidentale troverà un po' di pace nel prossimo fine settimana, quando si prevede un generale miglioramento dettato da una flebile alta pressione sul Mediterraneo.

Cosa succederà nella giornata odierna in Italia? Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 20 odierne:

Dicevamo dei rovesci che interesseranno le Alpi specie nel pomeriggio e in serata, sconfinando a tratti sulle aree di pianura più settentrionali. Sul resto del nord nubi sparse in transito, senza precipitazioni. Sul resto d'Italia sarà una giornata nel complesso soleggiata fatta eccezione per velature dense sulla Sicilia e le regioni estreme meridionali, senza fenomeni.

Temperature ovunque su valori gradevoli e clima abbastanza ventoso specie al centro-nord.

Questa invece è la situazione prevista per la giornata di domani, venerdi 7 maggio:

Ancora rischio di rovesci su Alpi, Prealpi e Friuli. Qualche piovasco anche tra Appennino Ligure, Tosco-Emiliano ed aree interne del centro. Piovaschi anche in Sicilia. Su tutte le altre regioni tempo buono o discreto.

Lieve calo termico su tutta l'Italia e venti sostenuti occidentali specie al centro e al nord.

