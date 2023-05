Nuova ondata di TEMPORALI anche INTENSI su alcune regioni italiane

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea:

La goccia fredda responsabile della nuova recrudescenza temporalesca che avverrà tra questa sera e la prossima notte su alcuni settori del nord, si trova al momento sull'Europa centrale. E' prevista valicare le Alpi nella giornata odierna per poi spostarsi di moto retrogrado verso il sud della Francia. Questa mossa darà origine a temporali anche forti non solo al nord, ma anche nelle aree interne dell'Italia centrale.

La prima mappa fotografa la situazione attesa questo pomeriggio, attorno alle ore 17:

Temporali praticamente su tutti i rilievi con sconfinamenti anche su parte delle pianure dell'Italia settentrionale. Più sole lungo le coste e le Isole.

Questa invece è la situazione attesa per le ore 23 di questa sera:

I temporali si concentreranno al nord, ma essenzialmente a nord del Po. A sud del Po e sulla Liguria assenza di fenomeni. Ancora temporali nelle aree interne del centro, ma in via di attenuazione, per il resto tempo asciutto.

Infine, le temperature previste in Italia attorno alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 27° nel Foggiano e 26° sulla bassa Lucania. Altrove valori nel complesso in linea con le medie del periodo.

