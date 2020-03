Nuova ONDATA di MALTEMPO in arrivo da giovedì, NEVE a quote molto basse al nord

SITUAZIONE: l'Italia è inserita in un letto di correnti nord-occidentali piuttosto fredde, che determinano instabilità sulla Sicilia e su gran parte del centro e del sud peninsulare. Per la giornata odierna infatti si prevedono rovesci, soprattutto pomeridiani su Sicilia, zone interne del centro e del sud, medio e basso Adriatico, come mostra la mappa dei fenomeni previsti dal nostro modello:

EVOLUZIONE: una nuova figura depressionaria coinvolgerà giovedì il nostro settentrione e la Toscana, favorendovi precipitazioni anche rilevanti dal pomeriggio e un limite della neve decisamente basso, considerato l'afflusso di aria più fredda e secca riscontratosi in queste ore sul settentrione. Dunque le nevicate potranno raggiungere i fondovalle e attestarsi tra 300 e 600m a seconda dei settori. Qui i fenomeni previsti nel pomeriggio-sera di giovedì 5 marzo dal nostro modello:

Nel corso della serata di giovedì e della notte su venerdì 6 marzo i fenomeni si estenderanno a gran parte del nord e del centro e le nevicate seguiteranno a presentarsi sino a 200-400m su tutto il settore alpino e prealpino, anche a causa dell'intensità importante della fenomenologia. Ecco il quadro previsto dal nostro modello:

Nel corso di venerdì le precipitazioni si localizzeranno sul nord-est, il centro e il sud, ma perderanno forza nel corso della giornata. Le correnti al suo seguito si disporranno da WNW e i nuovi impulsi instabili nel fine settimana interesseranno prevalentemente la Romagna, il centro e il sud del Paese, come mostra la nostra cartina delle precipitazioni previste per la giornata di sabato 7 marzo:

Anche per domenica 8 marzo attese condizioni simili. Un ulteriore impulso instabile transiterà lunedì coinvolgendo per qualche ora la Liguria e poi insistendo ancora sul centro e sul meridione, mentre il nord rimarrà sottovento rispetto a questo tipo di circolazione e dunque all'asciutto e con schiarite.



MIGLIORAMENTO: entro mercoledì 11 il tempo migliorerà ovunque e ci sarà qualche giorno di tempo tranquillo, mite e soleggiato.



Un nuovo PEGGIORAMENTO potrebbe intervenire verso la metà del mese. Seguite tutti gli aggiornamenti!

