Novità meteo: da Pasquetta primi cambiamenti, arriva la PIOGGIA in Sardegna

SITUAZIONE: l'alta pressione comanda ancora il tempo della Penisola, regalando giornate ben soleggiate e decisamente miti nelle ore pomeridiane, con punte di 25-26°C nelle zone più interne. Sino a Pasqua non sono previsti cambiamenti, anche se proprio nella giornata di domenica è attesa una lieve accentuazione dell'instabilità su Alpi e dorsale appenninica.



EVOLUZIONE: nella giornata di Pasquetta si farà invece sentire l'azione della depressione in azione sull'Iberia che richiamerà un fronte caldo in direzione della Sardegna. Lo scorrimento su un mare ancora relativamente fresco favorirà annuvolamenti stratiformi diffusi sull'alto e medio Tirreno nonché sull'isola, dove più alto risulterà il rischio di pioggia, come attesta la cartina del nostro modello relativa alle precipitazioni previste per il giorno di PASQUETTA:

PEGGIORAMENTO: secondo alcuni modelli (la maggioranza) tra martedì e mercoledì questo fronte caldo trasferirà i suoi fenomeni su nord-ovest, Emilia Romagna e regioni centrali, guardate i fenomeni previsti dal nostro modello per la giornata di martedì 14:

Intanto al sud verrebbe avvettata aria ulteriormente mite dal nord Africa, mentre al nord e sul medio Adriatico potrebbe rientrare dell'aria fredda dall'est europeo: questo trasformerebbe il fronte da caldo in occluso e l'occlusione risulterebbe a carattere freddo sul nord-ovest con un'accentuazione della fenomenologia e un moderato calo delle temperature, guardate infatti le termiche previste per l'alba di mercoledì 15 aprile a 1500m secondo il nostro modello, su ovest Alpi tornerebbe anche la neve:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: risulta ancora molto incerta. Questo flusso instabile da sud ovest potrebbe persistere sino a giovedì, ma limitato alle regioni di nord-ovest, mentre altrove prevarrebbe il respiro mite ma più stabile di un cuneo di alta pressione africano, comunque non duraturo.



RESTA CONFERMATA la possibilità di un più importante cambiamento del tempo durante la terza decade di aprile, addirittura con una interazione tra correnti instabili occidentali e fredde orientali. Seguite gli aggiornamenti!